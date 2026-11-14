नेक्सस के अनुप गुप्ता 17 साल बाद छोड़ेंगे कंपनी का साथ

नेक्सस से पहले गुप्ता WNS में समूह मुख्य परिचालन अधिकारी थे। उन्होंने कंपनी को विश्व स्तर पर फैलाने में मदद की थी। अपने करियर की शुरुआत बूज एंड कंपनी से की और वेंचर कैपिटल फर्म ई-वेंचर्स इंडिया में भी काम किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कलकत्ता से डिग्री लेने के बाद उन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस और व्हाइटहैट जूनियर जैसे उभरते भारतीय स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया है।