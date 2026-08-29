शेयर बाजार में अगले सप्ताह 11 कंपनियां ला रहीं IPO

पर्पल स्टाइल लैब्स का 680 करोड़ रुपये का IPO 31 अगस्त को खुलेगा और यह 2 सितंबर को बंद हो जाएगा, जिसका प्राइस बैंड 546-575 रुपये के बीच है।

इसके बाद, दीपा ज्वेलर्स और रेज ऑफ बिलीफ 1 सितंबर को अपने IPO लेकर आएंगे। दीपा ज्वेलर्स का लक्ष्य 459.72 करोड़ रुपये और रेज ऑफ बिलीफ का लक्ष्य 125 करोड़ रुपये जुटाना है। इन दोनों IPO की बोली 3 सितंबर को बंद होगी।

ऑगमोंट एंटरप्राइजेज 31 अगस्त को लिस्ट होगी, जबकि सिम्बियोटेक फार्मालैब, स्काईवेज एयर सर्विसेज और हाइ-टेक इंजीनियर्स 1 सितंबर को शेयर बाजार में कदम रखेंगी। इन सबके बाद, लुमिनो इंडस्ट्रीज, प्रायोरिटी ज्वेलर्स और ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन 3 से 4 सितंबर के बीच शेयर बाजार में प्रवेश करेंगी।