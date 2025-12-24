AI कंपनियों के खिलाफ न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने किया मुकदमा, जानिए क्या है आरोप

रॉयटर्स के मुताबिक, लेखकों का कहना है कि बड़ी टेक कंपनियां बड़े लैंग्वेज मॉडल तैयार करने के नाम पर उनके बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। आरोप है कि किताबों और अन्य संरक्षित कंटेंट का इस्तेमाल बिना लाइसेंस किया गया। शिकायत में कहा गया है कि कंपनियां जानबूझकर छोटे समूहों को निशाना बनाकर बड़े दावों को सस्ते में खत्म करना चाहती हैं। यह मामला क्लास एक्शन के बजाय सीमित लेखकों द्वारा दायर किया गया है।

प्रतिक्रिया

पहले के मुकदमे और कंपनियों की प्रतिक्रिया

यह मामला ऐसे समय आया है जब AI कंपनियों के खिलाफ कॉपीराइट केस तेजी से बढ़े हैं। इस साल डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और बड़े मीडिया संस्थानों ने भी मुकदमे किए हैं। कुछ मामलों में समझौते भी हुए हैं। परप्लेक्सिटी ने कहा है कि वह किताबों को इंडेक्स नहीं करती। एंथ्रोपिक पहले भी बड़े सेटलमेंट का हिस्सा रह चुकी है। इसने मुकदमे से संबंधित किसी भी कंपनी की तरफ से अभी तक मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।