म्यूचुअल फंड में निवेश का नया रिकॉर्ड

म्यूचुअल फंड में निवेश का नया रिकॉर्ड, सितंबर में SIP के जरिए आए 32,490 करोड़ रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:52 pm Oct 12, 202603:52 pm

क्या है खबर?

आज के समय में म्यूचुअल फंड में लोग बड़े स्तर पर निवेश कर रहे हैं। इसकी एक झलक सितंबर, 2026 के आंकड़ों में भी देखने को मिली, जब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए निवेश 32,490 करोड़ रुपये के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के मुताबिक, अगस्त में यह रकम 32,297 करोड़ रुपये थी। इस तरह एक महीने में 193 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई।