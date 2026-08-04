ऐपल के भावी CEO ने रिटायर हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख को वापस बुलाया

लेग्रोस और टर्नस पहले भी 2018 मैकबुक एयर और 2020 आईपैड एयर जैसे बड़े उत्पादों पर साथ मिलकर काम कर चुके हैं।

उनकी वापसी ऐसे समय में हुई है, जब ऐपल के कई बड़े अधिकारी रिटायर हो रहे हैं। सरकारी मामलों की प्रमुख केट एडम्स जल्द ही रिटायर होने वाली हैं और उनकी जगह जेनिफर न्यूस्टेड लेंगी।

ऐपल में लंबे समय से काम कर रहे कई और बड़े प्रमुख भी अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में यह साफ है कि टर्नस कंपनी के अगले पड़ाव के लिए एक नई टीम तैयार कर रहे हैं।