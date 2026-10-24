नेटवेब टेक्नोलॉजीज का दूसरी तिमाही में मुनाफा 60.6 फीसदी बढ़ा

नेटवेब टेक्नोलॉजीज का दूसरी तिमाही में मुनाफा 60.6 फीसदी बढ़ा
बिज़नेस
नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में 60.6 फीसदी की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। यह बढ़ोतरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के कारण हुई है।
कंपनी का राजस्व भी 61.5 फीसदी बढ़कर 1,323 करोड़ रुपये हो गया है, जो साफ बताता है कि अभी एडवांस तकनीक का ही बोलबाला है।
AI सिस्टम से मिला 1,283 करोड़ रुपये राजस्व
इस छमाही में AI सिस्टम से 1,283.6 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो नेटवेब के कुल ऑपरेटिंग राजस्व का 59.9 फीसदी था। कंपनी के पास 2,629 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है और 11,151.8 करोड़ रुपये का एक बड़ा बिजनेस पाइपलाइन भी है, जिससे उसे आगे भी जबरदस्त विकास की उम्मीद है।
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय लोढ़ा ने बताया कि AI के अवसर हर तरह के उद्योगों में सामने आ रहे हैं।