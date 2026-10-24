नेटवेब टेक्नोलॉजीज का दूसरी तिमाही में मुनाफा 60.6 फीसदी बढ़ा

इस छमाही में AI सिस्टम से 1,283.6 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो नेटवेब के कुल ऑपरेटिंग राजस्व का 59.9 फीसदी था। कंपनी के पास 2,629 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है और 11,151.8 करोड़ रुपये का एक बड़ा बिजनेस पाइपलाइन भी है, जिससे उसे आगे भी जबरदस्त विकास की उम्मीद है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय लोढ़ा ने बताया कि AI के अवसर हर तरह के उद्योगों में सामने आ रहे हैं।