नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ हुए सौदे को किया रद्द

लेखन बिश्वजीत कुमार
Feb 27, 2026
01:24 pm
क्या है खबर?

स्ट्रीमिंग दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (WBD) के स्टूडियो और स्ट्रीमिंग एसेट्स खरीदने की दौड़ से खुद को अलग कर लिया है। यह फैसला तब आया जब WBD बोर्ड ने पैरामाउंट स्काईडांस की 31 डॉलर (लगभग 2,800 रुपये) प्रति शेयर की संशोधित बोली को बेहतर माना है। पैरामाउंट का ऑफर पूरी तरह नकद है। इसके बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी बोली बढ़ाने से इनकार कर दिया और डील प्रक्रिया से पीछे हट गई।

वजह

क्यों नहीं बढ़ाई नेटफ्लिक्स ने बोली?

नेटफ्लिक्स के CEO टेड सारंडोस ने कहा कि कंपनी ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का फैसला किया है। उनके अनुसार पैरामाउंट के नए ऑफर से मेल खाने के लिए जिस कीमत की जरूरत थी, वह अब नेटफ्लिक्स के लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया था। उन्होंने कहा कि यह डील सही कीमत पर ही बेहतर हो सकती थी, किसी भी कीमत पर जरूरी नहीं थी। इसी वजह से कंपनी ने बोली बढ़ाने से मना कर दिया।

असर

शेयर बाजार पर दिखा असर

नेटफ्लिक्स के इस बड़े फैसले के बाद शेयर बाजार में तेज हलचल देखने को मिली है। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में नेटफ्लिक्स का शेयर करीब 10 प्रतिशत तक चढ़ गया। वहीं पैरामाउंट के शेयर में भी लगभग 5 प्रतिशत की तेजी आई। दूसरी ओर वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के शेयर करीब 2 प्रतिशत गिर गए। विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों ने नेटफ्लिक्स के अनुशासित रुख को सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है।

अन्य

ब्रेकअप फीस और आगे की राह

पैरामाउंट ने इस सौदे में 2.8 अरब डॉलर (लगभग 250 अरब रुपये) की ब्रेकअप फीस देने पर सहमति जताई है, जो WBD को नेटफ्लिक्स को देनी होगी यदि पहले की डील रद्द होती है। इसके साथ ही, प्रस्तावित मर्जर के लिए 7 अरब डॉलर (लगभग 630 अरब रुपये) की अतिरिक्त शर्त भी शामिल है। WBD के CEO डेविड जस्लाव ने नेटफ्लिक्स का धन्यवाद किया और पैरामाउंट के साथ संभावित विलय को शेयरहोल्डर्स के लिए फायदेमंद बताया है।

