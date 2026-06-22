नेस्ले के खास डिविडेंड पर 3 जुलाई को होग सकता है फैसला

डिविडेंड की रिकॉर्ड तारीख 10 जुलाई तय

इस खास डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड तारीख 10 जुलाई तय कर दी गई है और इसका भुगतान 30 जुलाई से होने शुरू हो जाएंगे।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में नेस्ले ने 7 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया था। इसके अलावा, 21 अप्रैल को 5 रुपये प्रति शेयर के एक और डिविडेंड को मंजूरी मिली थी, जिसका भुगतान 30 जुलाई से ही शुरू होना है, बशर्ते इसे घोषित किया जाए।

कंपनी के शेयर ने इस साल अच्छी तेजी पकड़ी है, जो अभी तक 10 फीसदी बढ़ चुके हैं। 19 जून को ये शेयर 1,417.5 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 62.76 फीसदी है, वहीं करीब 4.7 लाख खुदरा निवेशकों के पास 8 फीसदी से ज्यादा शेयर हैं।