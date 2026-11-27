नेस्ले को EPFO से मिला 36.36 लाख रुपये का नोटिस

नेस्ले इंडिया को EPFO से मिला 36.36 लाख रुपये जमा करने का आदेश, क्या है मामला?

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:33 pm Nov 27, 202605:33 pm

क्या है खबर?

मैगी और किटकैट जैसे उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से 36.36 लाख रुपये जमा करने का आदेश मिला है। कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह मांग वर्ष 2012 से 2019 के बीच के मामले से जुड़ी है। इसमें 20.09 लाख रुपये ब्याज और जुर्माने के रूप में शामिल हैं। यह आदेश EPFO के मैसूर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने जारी किया है।