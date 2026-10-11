AI के कारण कामकाज में आ रहे बदलावों को समझना जरूरी, नेस्ले CEO ने दी सलाह

नवरातिल चेतावनी दी है कि पुराने तरीकों में बस AI टूल जोड़ने से चीजें और उलझ सकती हैं। इसके बजाय, उनका सुझाव है कि हमें काम करने के तरीकों को फिर से सोचना चाहिए, गैर-जरूरी कदमों को हटा देना चाहिए और AI का इस्तेमाल वहीं करना चाहिए, जहां उसकी वाकई जरूरत हो।

इससे लोग उन कामों पर ध्यान दे पाएंगे, जो इंसान सबसे अच्छे से करते हैं, जैसे डाटा का विश्लेषण करना और फैसले लेना। OpenAI के अध्यक्ष ग्रेग ब्रॉकमैन भी इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि AI से भरी दुनिया में भी इंसान की सूझबूझ और फैसले की क्षमता आज भी बहुत अहम है।