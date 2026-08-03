AI के दौरान में 70 फीसदी भारतीय कंपनियां मैनुअल इनवॉइस पर निर्भर, सर्वे में हुआ खुलासा

ज्यादा से ज्यादा व्यापार के दिग्गज अब फाइनेंस ऑटोमेशन टूल्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें ऑटोमेटेड इनवॉइस प्रोसेसिंग और AI-पावर्ड लेजर मैपिंग जैसी चीजें शामिल हैं।

इस बदलाव की कमान संस्थापकों और मालिकों ने संभाली है। कुल प्रोडक्ट डेमो और कन्वर्जन रेट्स में उनकी हिस्सेदारी 37.3 फीसदी रही है।

मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी खासकर इसे अपनाने के लिए उत्साहित दिख रही हैं। AI अकाउंटेंट के सह संस्थापक भगाथ जी का कहना है, "अगर, इनवॉइस मैन्युअल तरीके से प्रोसेस होते हैं तो उसके बाद का हर काम लेट हो जाता है।" इसका मतलब है कि ऑटोमेशन से कामकाज को और भी तेज और आसान बनाया जा सकता है।