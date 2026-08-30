NCLT से सुभाष चंद्रा काे मिली राहत पर मचा बवाल

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा को एक बड़ी राहत दी है। उन्हें 22,006 करोड़ रुपये के भारी-भरकम कर्ज में से केवल 6.5 करोड़ रुपये चुकाने की इजाजत मिल गई है।

ये कर्ज उन कंपनियों ने लिए थे, जिनके लिए चंद्रा ने खुद की गारंटी दी थी। इस फैसले से HDFC बैंक अपील करने पर विचार कर रहा है। दूसरी तरफ, LIC हाउसिंग फाइनेंस और बाकी कर्ज देने वाले बैंक भी इस कम वसूली पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं।