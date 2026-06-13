सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के सामने रखीं कई मांगें

लोन की सीमा बढ़ाने की भी पैरवी

संगठन की मुख्य मांगों में 10 लाख रुपये तक का बिना ब्याज वाला वाहन लोन शामिल है, क्योंकि आजकल परिवार के साथ घूमने-फिरने का चलन बढ़ गया है।

इसके अलावा, संगठन ने प्राकृतिक आपदा अग्रिम भुगतान को फिर से शुरू करने की पुरजोर मांग की है। यह एक महीने के वेतन के बराबर होगा, जिसे 2 साल की अवधि में चुकाया जा सकेगा, ताकि बाढ़ या सूखे जैसी मुसीबत में फंसे लोगों को सहारा मिल सके। इसके साथ ही, संगठन ने त्योहारों के अग्रिम भुगतान को भी बहाल करने, कंप्यूटर लेने और घर बनाने के लिए दिए जाने वाले लोन की सीमा बढ़ाने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों के लिए बड़े खर्चों को संभालना आसान हो सके।