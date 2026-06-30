कॉमकास्ट से अलग होने के बाद डिजिटल गेमिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में उतरेगी NBC यूनिवर्सल
NBC यूनिवर्सल, कॉमकास्ट से अलग होने की तैयारी में है। इस दौरान वह अभी से गेमिंग और मनोरंजन के क्षेत्र में विकास के नए रास्ते तलाश रही है।
इस फैसले का उद्देश्य दोनों कंपनियों को उनकी अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देना है।
कॉमकास्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ब्रायन रॉबर्ट्स ने बताया कि अब दोनों के पास अपनी समर्पित टीमें होंगी, जिससे वे अपने मुख्य कार्यों पर बेहतर ढंग से ध्यान दे पाएंगे।
कॉमकास्ट के शेयरों में आया 20 फीसदी उछाल
NBC यूनिवर्सल अपने फिल्म स्टूडियो, थीम पार्क और पीकॉक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को मजबूत करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि इसमें गेमिंग की बड़ी भूमिका होगी।
भविष्य में होने वाले विलय की भी चर्चाएं गर्म हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, NBC यूनिवर्सल के कंटेंट खरीदने में रुचि दिखा सकता है, लेकिन कड़े नियमों के चलते NBC यूनिवर्सल को कॉमकास्ट से अलगाव के बाद कम से कम एक साल तक स्वतंत्र रहना होगा। इस ऐलान से बाजार में निवेशकों में काफी जोश है और कॉमकास्ट के शेयरों में 20 फीसदी तक की बढ़त देखी गई।
विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव से अब दोनों कंपनियां एक-दूसरे की राह में आए बिना अपनी-अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सकेंगी।