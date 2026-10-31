नजारा टेक्नोलॉजीज ने UK यूनिट की सहायता से खरीदे 2 स्पेनिश गेमिंग स्टूडियो

मुंबई स्थित गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपनी यूनाइटेड किंगडम (UK) यूनिट में 7.7 करोड़ डॉलर (लगभग 730 करोड़ रुपये) का निवेश किया है।

इस निवेश से कंपनी ने 2 स्पेनिश स्टूडियो, ब्लू टाइल गेम्स और बेस्टप्ले सिस्टम्स को खरीदा है।

यह कदम इस साल में घोषित 30.3 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) के एक बड़े सौदे का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य नजारा की अंतरराष्ट्रीय गेमिंग बाजार में पकड़ को मजबूत करना है।