नजारा टेक्नोलॉजीज ने UK यूनिट की सहायता से खरीदे 2 स्पेनिश गेमिंग स्टूडियो
मुंबई स्थित गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज ने अपनी यूनाइटेड किंगडम (UK) यूनिट में 7.7 करोड़ डॉलर (लगभग 730 करोड़ रुपये) का निवेश किया है।
इस निवेश से कंपनी ने 2 स्पेनिश स्टूडियो, ब्लू टाइल गेम्स और बेस्टप्ले सिस्टम्स को खरीदा है।
यह कदम इस साल में घोषित 30.3 करोड़ डॉलर (करीब 2,800 करोड़ रुपये) के एक बड़े सौदे का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य नजारा की अंतरराष्ट्रीय गेमिंग बाजार में पकड़ को मजबूत करना है।
UK यूनिट ने किया भुगतान
नजारा ने अपनी UK सहायक कंपनी में इक्विटी शेयरों की सदस्यता के जरिए फंड का निवेश किया। लागू कानूनों का पालन करते हुए इस राशि का भुगतान नजारा टेक्नोलॉजीज UK ने किया।
हाल में शेयर 400 रुपये से नीचे गिरने के बावजूद नजारा के शेयर पिछले 6 महीनों में 51 फीसदी से ज्यादा ऊपर उछल चुके हैं। यह दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के इन बड़े अंतरराष्ट्रीय कदमों को लेकर काफी आशावादी हैं।