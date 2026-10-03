नायरा एनर्जी ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर बढ़ाए 3 रुपये

इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

ऐसे में नायरा के पेट्रोल और डीजल के दाम इन कंपनियों से काफी महंगे हो सकते हैं। उधर, जियो-बीपी ने भी अभी तक अपनी दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।

रेटिंग एजेंसी ICRA का कहना है कि सितंबर में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने हुए थे, लेकिन खुदरा कीमतें ज्यादातर स्थिर थीं, तब तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को पेट्रोल पर करीब 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 9 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा था। इन कंपनियों को रोजाना लगभग 530 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा था।