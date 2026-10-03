AI से उत्पादकता बढ़ने के बावजूद नौकरियां घंटी, नैसकॉम ने बताई वजह

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने भारतीय टेक सेक्टर में बड़ा बदलाव लाया है।

इससे कंपनियों की उत्पादकता तो बढ़ गई है, लेकिन उन्हें पहले जितनी भर्ती की जरूरत नहीं पड़ रही। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले साल कंपनियों का राजस्व 6 फीसदी से ज्यादा बढ़ा, लेकिन नौकरियों में इजाफा इसकी तुलना में आधा ही रहा।

यह इस बात का साफ इशारा है कि अब हालात बदल गए हैं। पहले जहां ज्यादा कमाई का मतलब कई नई नौकरियां मिलना होता था, अब वैसा नहीं रहा।