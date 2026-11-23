इस गिरावट का असर केवल नैस्डैक पर ही नहीं पड़ा। डाउ जोंस भी करीब 2 फीसदी और S&P 500 लगभग 4 फीसदी तक फिसल गया।

दरअसल, बढ़ती ब्याज दरों और टेक कंपनियों के शेयरों में चल रही दिक्कतों को लेकर निवेशक काफी परेशान थे। शेयरों की यह बिकवाली एशिया के बाजारों तक भी पहुंच गई।

भारत में E2E नेटवर्क्स जैसे कई टेक शेयरों में 5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी भी करीब 4 फीसदी तक लुढ़क गया और हांगकांग का हैंग सेंग भी लगातार नीचे गिरता रहा। चीन और ताइवान में लागू हुए नए ट्रेडिंग नियमों को भी इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है।