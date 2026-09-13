प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए की नई पहलों की घोषणा

प्रधानमंत्री मोदी ने BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए की नई पहलों की घोषणा
नई दिल्ली में हुए 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग के लिए कई नए कदम उठाए हैं।
इनमें BRICS देशों में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने और तैयारी बेहतर बनाने के लिए शुरुआती चेतावनी डाटा इंटीग्रेशन दिशा-निर्देश शामिल हैं।
इसके साथ ही, सप्लाई चेन को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने का एक ढांचा भी पेश किया गया है। नेताओं ने व्यापार बढ़ाने, किसानों को मदद देने और खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी चर्चा की।
स्टार्टअप इनोवेशन फंड बनाने का प्रस्ताव
मोदी ने एक BRICS इनक्यूबेटर नेटवर्क का ऐलान किया है, जिसका मकसद अलग-अलग देशों के स्टार्टअप्स को आपस में जोड़ना है। उन्होंने एक BRICS स्टार्टअप इनोवेशन फंड बनाने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि नए और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले आइडिया को समर्थन मिल सके।
शिखर सम्मेलन में यह भी बताया गया कि डिजिटल एग्रीकल्चर पर BRICS नेटवर्क खेती में सहयोग और डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।
नई दिल्ली घोषणापत्र में निष्पक्ष वैश्विक व्यापार नियमों का समर्थन किया गया। इसमें लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टम्स में और मजबूत सहयोग पर भी जोर दिया गया।