अब इंडोनेशिया में भी हो सकेगा भारत के UPI से भुगतान बिज़नेस Jul 07, 2026

भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) अब इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम से जुड़ने जा रहा है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के लोग पहले से कहीं ज्यादा आसानी से पैसे भेज और पा सकेंगे, खरीदारी कर पाएंगे और घूमते समय भी भुगतान कर सकेंगे।

इस बड़ी घोषणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मिलकर किया है। दोनों नेताओं का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ लेन-देन आसान होगा, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी मजबूत होंगे।