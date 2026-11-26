नंदिनी दही के दाम सरकार के निर्देश के बाद घटाए गए हैं

नंदिनी दही की कीमत में हुई 2 रुपये कटौती, जानिए अब कितने हुए नए दाम

क्या है खबर?

कर्नाटक सरकार के निर्देश के बाद कर्नाटक को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड (KMF) ने नंदिनी दही की बिक्री कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की है। नई दरें 29 नवंबर से लागू हो जाएंगी। KMF ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर उपभोक्ताओं के हित में यह फैसला लिया गया है। बदलाव के बाद नंदिनी दही के 500 ग्राम पैक की कीमत घटकर 33 रुपये होगी, जबकि एक किलोग्राम पैक की 66 रुपये कर दी गई है।