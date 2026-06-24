नैक पैकेजिंग 161-170 रुपये की कीमत वाले शेयर के साथ ला रही IPO

खुदरा निवेशकों को 35 फीसदी शेयर होंगे आवंटित

कंपनी ने आधे शेयर बड़े संस्थानिक खरीदारों के लिए रखे हैं, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्सा तय किया गया है। एंकर निवेशकों को 30 जून को निवेश का मौका मिलेगा।

जिन निवेशकों ने आवेदन किया होगा, उन्हें शेयरों के आवंटन का नतीजा 6 जुलाई को पता चलेगा। रिफंड और डीमैट खाते में शेयरों का क्रेडिट 7 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि कंपनी के शेयर 8 जुलाई को BSE और NSE पर लिस्ट हो जाएंगे।