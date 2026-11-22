एनवीडिया के शेयरधारक ने नए नेतृत्व को लेकर फैसला लेने की मांग की
एनवीडिया के एक शेयरधारक नाहस न्यूमैन चाहते हैं कि मौजूदा बोर्ड की बजाय नए चुने गए निदेशक इस बात पर फैसला करें कि पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को वापस लाया जाए या नहीं।
उन्होंने सुझाव दिया है कि 3 नए निदेशकों की एक खास समिति इस पूरे मामले की समीक्षा करे और जब तक यह समिति अपनी समीक्षा पूरी न कर ले, तब तक किसी भी स्थायी CEO की नियुक्ति को रोका जाए।
निष्पक्ष होकर फैसला लेने की मांग
न्यूमैन का कहना है कि यह सब कुछ निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि एनवीडिया के सभी 10 मौजूदा निदेशक एक मुकदमे में आरोपी बनाए गए हैं।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनवीडिया के अपने नियम भी यही कहते हैं कि अगर, हितों का टकराव हो तो निदेशकों को ऐसे मामलों से खुद को अलग रखना चाहिए।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के नेतृत्व से जुड़े सभी फैसले पूरी तरह पारदर्शी हों और सही मायने में कंपनी के हित में लिए जाएं।
यह तब और भी जरूरी हो जाता है, जब एनवीडिया हुआंग से जुड़े कदाचार के आरोपों के बाद एक नए दौर से गुजर रही है।