न्यूमैन का कहना है कि यह सब कुछ निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। खासकर इसलिए क्योंकि एनवीडिया के सभी 10 मौजूदा निदेशक एक मुकदमे में आरोपी बनाए गए हैं।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनवीडिया के अपने नियम भी यही कहते हैं कि अगर, हितों का टकराव हो तो निदेशकों को ऐसे मामलों से खुद को अलग रखना चाहिए।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के नेतृत्व से जुड़े सभी फैसले पूरी तरह पारदर्शी हों और सही मायने में कंपनी के हित में लिए जाएं।

यह तब और भी जरूरी हो जाता है, जब एनवीडिया हुआंग से जुड़े कदाचार के आरोपों के बाद एक नए दौर से गुजर रही है।