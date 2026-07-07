नैबफिड ने नए फंड मैनेजमेंट एंटिटी के लिए निकाली भर्तियां

CEO और CIO के लिए चाहिए 20 साल का अनुभव

CEO और CIO पदों के लिए नैबफिड ऐसे उम्मीदवारों की तलाश में है, जिनके पास फंड मैनेजमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स में कम से कम 20 साल का अनुभव हो। इस FME का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेश दोनों जगह से निवेश आकर्षित करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति देना है।

नैबफिड को 2021 में एक कानून के तहत स्थापित किया गया था, ताकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लंबे समय से चली आ रही फंडिंग की कमी को पूरा किया जा सके।