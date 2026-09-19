टाटा संस के अध्यक्ष चंद्रशेखरन ने दिया ग्रेजुएट्स को सफलता का गुरुमंत्र

चंद्रशेखरन ने छात्रों से कहा कि इस तेजी से बदलते युग में सफल होने के लिए उन्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और रचनात्मकता दिखानी चाहिए।

उन्होंने यह भी समझाया कि उन्हें लंबी अवधि के लक्ष्यों और छोटी अवधि की उपलब्धियों के बीच तालमेल बिठाना चाहिए क्योंकि यह दोहरी दौड़ के जैसा है।

इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद का आकलन करना चाहिए, बिजनेस में टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए और बिना किसी डर के बड़े-बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।