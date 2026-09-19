टाटा संस के अध्यक्ष चंद्रशेखरन ने दिया ग्रेजुएट्स को सफलता का गुरुमंत्र
टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने साई यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारत के भविष्य को लेकर अपनी आशावादी सोच सबके साथ साझा की। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और नई टेक्नोलॉजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आएंगे और ढेर सारे नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने ग्रेजुएट्स को संबोधित करते हुए कहा, "पूरी दुनिया संभावनाओं से भरी पड़ी है।"
जीवनभर सीखते रहने की दी सलाह
चंद्रशेखरन ने छात्रों से कहा कि इस तेजी से बदलते युग में सफल होने के लिए उन्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए और रचनात्मकता दिखानी चाहिए।
उन्होंने यह भी समझाया कि उन्हें लंबी अवधि के लक्ष्यों और छोटी अवधि की उपलब्धियों के बीच तालमेल बिठाना चाहिए क्योंकि यह दोहरी दौड़ के जैसा है।
इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद का आकलन करना चाहिए, बिजनेस में टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए और बिना किसी डर के बड़े-बड़े लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।