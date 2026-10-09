'प्रधानमंत्री अंबानी' लिखकर मस्क ने कसा तंज, कहा- आप भारत के असली बॉस हैं

मस्क ने कहा कि भारत के कई हिस्सों में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई और छोटे कारोबारियों के अवसर प्रभावित होते हैं।

उनके मुताबिक, इंटरनेट मिलने से बच्चे शिक्षा के नए साधनों तक पहुंच सकेंगे और छोटे कारोबारी अपने उत्पाद दुनियाभर के ग्राहकों को बेच पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि स्टारलिंक इन लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है।

मस्क ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संचार व्यवस्था बनाए रखने में भी इस सेवा को उपयोगी बताया।