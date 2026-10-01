मुंबई की कंपनी एनारॉक ला रही 1,000 करोड़ रुपये का IPO, AI पर 120 करोड़ रुपये का दांव
मुंबई की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कंपनी एनारॉक ने अभी-अभी SEBI के पास DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल किया है। वे IPO (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के जरिए 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में हैं।
कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और कारोबार का और विस्तार करने के लिए करेगी। इस IPO में 550 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 450 करोड़ रुपये तक के शेयर मौजूदा शेयरधारक ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत बेचेंगे।
120 करोड़ रुपये AI पर खर्च करने की योजना
कंपनी ने अपनी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए 120 करोड़ रुपये अलग रखे हैं।
इसके साथ ही, कर्मचारियों की भर्ती और कंपनी के विस्तार के लिए 89.5 करोड़ रुपये का निवेश होगा। DSP डिजाइन एसोसिएट्स की शेष इक्विटी शेयर पूंजी (ESOP पूल को छोड़कर) खरीदने के लिए भी 148 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बची हुई रकम का इस्तेमाल और अधिग्रहण करने और कंपनी की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होगा।
वित्त वर्ष 2026 में मुनाफा 93.2 करोड़ रुपये, आय 881.9 करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2026 में एनारॉक का मुनाफा 53.4 प्रतिशत बढ़कर 93.2 करोड़ रुपये हो गया। इसी दौरान कंपनी की आय भी 33.8 प्रतिशत बढ़ी और 881.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।
कंपनी में प्रमोटरों की 66.41 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों (360 ONE WAM सहित) के पास है।
ICICI सिक्योरिटीज, IIFL कैपिटल सर्विसेज और 360 ONE WAM को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।