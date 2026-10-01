मुंबई की कंपनी एनारॉक ला रही 1,000 करोड़ रुपये का IPO, AI पर 120 करोड़ रुपये का दांव

मुंबई की प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कंपनी एनारॉक ने अभी-अभी SEBI के पास DRHP (ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल किया है। वे IPO (आरंभिक सार्वजनिक पेशकश) के जरिए 1,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में हैं।

कंपनी इस रकम का इस्तेमाल अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने और कारोबार का और विस्तार करने के लिए करेगी। इस IPO में 550 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 450 करोड़ रुपये तक के शेयर मौजूदा शेयरधारक ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के तहत बेचेंगे।