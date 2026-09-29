रॉयल चेन ला रही 1,000 करोड़ रुपये का IPO, दाखिल किया आवेदन
मुंबई की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी रॉयल चेन ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।
यह कंपनी टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स को ज्वेलरी आपूर्ति करती है। रॉयल चेन ने इस IPO के लिए हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं।
कंपनी इन पैसों का ज्यादातर हिस्सा अपना कर्ज चुकाने और कुछ अन्य सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी।
वित्त वर्ष 2026 में मुनाफा 3 गुना बढ़ा
वित्त वर्ष 2026 में रॉयल चेन का मुनाफा लगभग 3 गुना बढ़कर 173.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का राजस्व भी 30 फीसदी से ज्यादा बढ़ा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) ज्वेलरी बाजार 2031 तक लगभग दोगुना हो जाएगा। इस तेजी के बीच रॉयल चेन अपनी अगली बड़ी सफलता के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है।