रॉयल चेन ला रही 1,000 करोड़ रुपये का IPO, दाखिल किया आवेदन

मुंबई की ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी रॉयल चेन ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।

यह कंपनी टाइटन कंपनी और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स को ज्वेलरी आपूर्ति करती है। रॉयल चेन ने इस IPO के लिए हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास जरूरी दस्तावेज जमा किए हैं।

कंपनी इन पैसों का ज्यादातर हिस्सा अपना कर्ज चुकाने और कुछ अन्य सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेगी।