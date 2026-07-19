व्हाट्सऐप पर बॉस का झांसा देकर मुंबई की कंपनी से 10 करोड़ रुपये ठगे
मुंबई की एक कंपनी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी का शिकार हो गई है। एक ठग ने व्हाट्सऐप पर कंपनी के कार्यकारी निदेशक बनकर इस वारदात को अंजाम दिया।
उसने कार्यकारी निदेशक का असली नाम और फोटो इस्तेमाल किया और कर्मचारी से तुरंत पैसे भेजने के लिए कहा।
इन मैसेजों पर भरोसा करते हुए कर्मचारी गिरिश अमीन ने लगभग 2 सप्ताह में 63 बार में पैसे ट्रांसफर कर दिए। जब तक उसे यह अहसास हुआ कि यह सब एक साजिश थी, तब तक कंपनी को बड़ा नुकसान हो चुका था।
पुलिस ने 3 राज्यों से 6 लोगों को किया गिरफ्तार
यह ठगी 10 राज्यों तक फैली हुई थी। इस फ्रॉड का खुलासा तब हुआ, जब अमीन ने निदेशक से सीधे बात करके चीजों की पुष्टि की।
पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अभी तक चुराए गए पैसों का लगभग आधा हिस्सा बरामद कर लिया है।
अधिकारियों का कहना है कि देश में इस तरह के 'बॉस स्कैम' बढ़ते जा रहे हैं। कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे पैसों से जुड़े किसी भी अनुरोध की अच्छी तरह जांच करें और अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों के प्रति जागरूक रखें।