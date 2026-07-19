व्हाट्सऐप पर बॉस का झांसा देकर मुंबई की कंपनी से 10 करोड़ रुपये ठगे

यह ठगी 10 राज्यों तक फैली हुई थी। इस फ्रॉड का खुलासा तब हुआ, जब अमीन ने निदेशक से सीधे बात करके चीजों की पुष्टि की।

पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अभी तक चुराए गए पैसों का लगभग आधा हिस्सा बरामद कर लिया है।

अधिकारियों का कहना है कि देश में इस तरह के 'बॉस स्कैम' बढ़ते जा रहे हैं। कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे पैसों से जुड़े किसी भी अनुरोध की अच्छी तरह जांच करें और अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों के प्रति जागरूक रखें।