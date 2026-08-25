वर्क-फ्रॉम-एनीव्हेयर इंडेक्स में मुंबई भी शामिल, लंदन-मियामी को छोड़ा पीछे

वर्क-फ्रॉम-एनीव्हेयर इंडेक्स में मुंबई भी शामिल, लंदन-मियामी को छोड़ा पीछे
2026 इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप (IWG) के वर्क-फ्रॉम-एनीव्हेयर इंडेक्स में मुंबई ने पहली बार अपनी जगह बनाई है।
इस सूची में 77 अंकों के साथ मुंबई ने बैंकॉक, टोक्यो और बार्सिलोना जैसे दुनिया के कई मशहूर शहरों के बीच अपनी पहचान बनाई है।
इतना ही नहीं, मुंबई ने लंदन और मियामी जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो भारत से इस सूची में इकलौता शहर होने के नाते काफी प्रभावशाली है।
इस इंडेक्स में किसी शहर की जलवायु, ब्रॉडबैंड स्पीड, रहने की सुविधाएं, यातायात, खानपान, संस्कृति और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की उपलब्धता जैसे कई पहलुओं को परखा जाता है।
मुंबई यातायात में मजबूत, ब्रॉडबैंड में कमजोर
मुंबई को किफायती यातायात, अच्छी जलवायु, वर्कस्पेस तक आसान पहुंच और रहने की बेहतर सुविधाओं के लिए अच्छा स्कोर मिला है।
दूसरी ओर, ब्रॉडबैंड की स्पीड, स्थानीय आयोजनों के माहौल और हैप्पीनेस इंडेक्स में शहर को कम अंक मिले।
IWG के भारत के हेड हर्ष लाम्बाह के मुताबिक, "इस साल के इंडेक्स में मुंबई की यह स्थिति भारत के फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मार्केट में दिख रहे व्यापक रुझानों की ही एक झलक है।"