वर्क-फ्रॉम-एनीव्हेयर इंडेक्स में मुंबई भी शामिल, लंदन-मियामी को छोड़ा पीछे

2026 इंटरनेशनल वर्कप्लेस ग्रुप (IWG) के वर्क-फ्रॉम-एनीव्हेयर इंडेक्स में मुंबई ने पहली बार अपनी जगह बनाई है।

इस सूची में 77 अंकों के साथ मुंबई ने बैंकॉक, टोक्यो और बार्सिलोना जैसे दुनिया के कई मशहूर शहरों के बीच अपनी पहचान बनाई है।

इतना ही नहीं, मुंबई ने लंदन और मियामी जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है, जो भारत से इस सूची में इकलौता शहर होने के नाते काफी प्रभावशाली है।

इस इंडेक्स में किसी शहर की जलवायु, ब्रॉडबैंड स्पीड, रहने की सुविधाएं, यातायात, खानपान, संस्कृति और फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस की उपलब्धता जैसे कई पहलुओं को परखा जाता है।