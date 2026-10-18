मुंबई में त्योहारों पर रेस्तरां में 15 फीसदी तक महंगा होगा खाना

AHAR के अध्यक्ष विजय के शेट्टी ने बताया कि रेस्तरां मालिक पिछले कई महीनों से चुपचाप बढ़ती लागत का बोझ उठा रहे थे, लेकिन अब वे इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते।

प्याज और चीनी जैसी जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। व्यावसायिक LPG सिलेंडर भी अब दोगुनी कीमत पर मिल रहा है। इसके अलावा, किराया और कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ गया है।

एसोसिएशन का कहना है कि यह कदम केवल खाने की गुणवत्ता बनाए रखने और रेस्तरां चलाने का खर्च निकालने के लिए उठाया गया है।