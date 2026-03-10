कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से होटल्स में परेशानी पैदा हो रही है

गैस आपूर्ति संकट से मुंबई के 20 फीसदी होटल बंद, एसोसिएशन ने दी चेतावनी

क्या है खबर?

अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते मध्य पूर्व में बने हालात के कारण देश में पैदा हुई LPG गैसे आपूर्ति की समस्या के कारण मुंबई में 20 फीसदी होटल बंद हो गए हैं। मुंबई होटल एसोसिएशन (AHAR) के हवाले से एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर, स्थिति ऐसी ही बनी रही तो गैस आपूर्ति में व्यवधान के कारण अगले 2 दिनों में मुंबई के 50 फीसदी तक होटल बंद हो सकते हैं।