गैस आपूर्ति संकट से मुंबई के 20 फीसदी होटल बंद, एसोसिएशन ने दी चेतावनी
क्या है खबर?
अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते मध्य पूर्व में बने हालात के कारण देश में पैदा हुई LPG गैसे आपूर्ति की समस्या के कारण मुंबई में 20 फीसदी होटल बंद हो गए हैं। मुंबई होटल एसोसिएशन (AHAR) के हवाले से एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एसोसिएशन ने कहा कि अगर, स्थिति ऐसी ही बनी रही तो गैस आपूर्ति में व्यवधान के कारण अगले 2 दिनों में मुंबई के 50 फीसदी तक होटल बंद हो सकते हैं।
निर्णय
होटल मालिकों ने लिया बंद करने का निर्णय
इंडिया टुडे के अनुसार, चालू रहने वाले होटल्स की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रत्येक प्रतिष्ठान के पास वर्तमान में कितनी गैस आपूर्ति उपलब्ध है। AHAR ने स्पष्ट किया कि होटल्स को बंद करने के संबंध में एसोसिएशन द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया है। खुले रहने या बंद करने का निर्णय होटल मालिकों पर निर्भर करेगा। रेस्तरां संघों ने चेतावनी दी है कि आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कुछ ही दिनों में भोजनालय बंद हो सकते हैं।
समिति
तेल मंत्रालय ने गठित की समिति
कमर्शियल सिलेंडरों की अचानक कमी से होटल क्षेत्र में दहशत फैलने के बाद तेल मंत्रालय ने LPG आपूर्ति संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। यह कदम मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच उठाया गया है। सरकार ने खाना पकाने के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, जिससे कमर्शियल LPG पर निर्भर होटल्स और रेस्तरां के लिए आपूर्ति की कमी हो गई।