कल्ट डॉट फिट का 2036 तक 10,000 करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य
कल्ट डॉट फिट के प्रबंध निदेशक (MD) और कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश बंसल ने कंपनी के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने 2036 तक 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व कमाने का इरादा जताया है। कंपनी जल्द ही आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने वाली है।
ऐसे में वह भारत में फिटनेस और वेलनेस के बढ़ते चलन का फायदा उठाकर आगे बढ़ना चाहती है। उनका मकसद है कि जो लोग अब स्वस्थ जीवनशैली अपना रहे हैं, उन सबके लिए कल्ट डॉट फिट एक पसंदीदा हेल्थ पार्टनर बने।
200-250 नए जिम खोलने की तैयारी
भारत का फिटनेस बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसका अनुमान है कि 2030 तक यह 37,700 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ते बाजार का फायदा उठाने के लिए कल्ट डॉट फिट हर साल करीब 150 जिम खोलने की जगह अब 200-250 नए जिम खोलेगी।
इसके साथ ही कंपनी अपने कल्टस्पोर्ट ब्रांड को भी बढ़ा रही है। फिलहाल उसके कुल बिजनेस का एक-तिहाई हिस्सा इसी ब्रांड से आता है। कंपनी डांस और जुंबा जैसे ग्रुप वर्कआउट्स पर भी खास ध्यान दे रही है, जो महिलाओं के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं।
उनका मानना है कि इससे जिम केवल कसरत करने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि दोस्तों के साथ मिलने-जुलने की जगह भी बन जाएंगे।
बंसल के मुताबिक, "हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम यूजर्स की सेहत से जुड़ी यात्रा में उनके भरोसेमंद साथी बनें और उनकी सही मायने में मदद कर पाएं।"