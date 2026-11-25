भारत का फिटनेस बाजार तेजी से बढ़ रहा है, जिसका अनुमान है कि 2030 तक यह 37,700 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इस बढ़ते बाजार का फायदा उठाने के लिए कल्ट डॉट फिट हर साल करीब 150 जिम खोलने की जगह अब 200-250 नए जिम खोलेगी।

इसके साथ ही कंपनी अपने कल्टस्पोर्ट ब्रांड को भी बढ़ा रही है। फिलहाल उसके कुल बिजनेस का एक-तिहाई हिस्सा इसी ब्रांड से आता है। कंपनी डांस और जुंबा जैसे ग्रुप वर्कआउट्स पर भी खास ध्यान दे रही है, जो महिलाओं के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं।

उनका मानना है कि इससे जिम केवल कसरत करने की जगह नहीं रहेंगे, बल्कि दोस्तों के साथ मिलने-जुलने की जगह भी बन जाएंगे।

बंसल के मुताबिक, "हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम यूजर्स की सेहत से जुड़ी यात्रा में उनके भरोसेमंद साथी बनें और उनकी सही मायने में मदद कर पाएं।"