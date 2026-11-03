मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, जानिए क्या है वजह
मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर शख्स का अपना ताज वापस हासिल कर लिया है। उन्होंने बाइटडांस के झांग यिमिंग को पीछे छोड़ दिया।
यह तब हुआ, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में एक ही दिन में करीब 12 फीसदी की जबरदस्त उछाल आई।
इसके चलते अंबानी की कुल संपत्ति में 8.5 अरब डॉलर (करीब 800 अरब रुपये) का इजाफा हुआ, जिससे उनकी कुल संपत्ति 88.8 अरब डॉलर (करीब 8,400 अरब रुपये) पर पहुंच गई।
अब वह दुनिया के 23वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि झांग यिमिंग 25वें स्थान पर खिसक गए हैं।
कमाई के अनुमानों को पछाड़ा
रिलायंस की इस बड़ी छलांग की वजह कंपनी का उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई बताना रहा। उसने 2.3 अरब डॉलर (करीब 215 अरब रुपये) के अनुमान के मुकाबले 2.7 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) का राजस्व दर्ज किया।
इस दमदार कमाई ने कंपनी के बाजार पूंजीकरण को 19 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) से भी ज्यादा बढ़ा दिया और अब विश्लेषक भी इस शेयर को लेकर काफी सकारात्मक बातें कर रहे हैं।
इतना ही नहीं कंपनी की डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने रिकॉर्ड तोड़ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से भी खूब सुर्खियां बटोरीं।
इससे 3.2 अरब डॉलर (करीब 300 अरब रुपये) जुटाए गए और लिस्टिंग के दिन इसके शेयर 27 फीसदी उछल गए। इन सब बातों ने रिलायंस की इस उड़ान को और भी रफ्तार दे दी है।