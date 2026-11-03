मुकेश अंबानी फिर बने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति, जानिए क्या है वजह

रिलायंस की इस बड़ी छलांग की वजह कंपनी का उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई बताना रहा। उसने 2.3 अरब डॉलर (करीब 215 अरब रुपये) के अनुमान के मुकाबले 2.7 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) का राजस्व दर्ज किया।

इस दमदार कमाई ने कंपनी के बाजार पूंजीकरण को 19 अरब डॉलर (करीब 1,800 अरब रुपये) से भी ज्यादा बढ़ा दिया और अब विश्लेषक भी इस शेयर को लेकर काफी सकारात्मक बातें कर रहे हैं।

इतना ही नहीं कंपनी की डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने रिकॉर्ड तोड़ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से भी खूब सुर्खियां बटोरीं।

इससे 3.2 अरब डॉलर (करीब 300 अरब रुपये) जुटाए गए और लिस्टिंग के दिन इसके शेयर 27 फीसदी उछल गए। इन सब बातों ने रिलायंस की इस उड़ान को और भी रफ्तार दे दी है।