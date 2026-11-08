दीपावली मुहूर्त ट्रेडिंग: सेंसेक्स 81,109 पर हुआ बंद, निफ्टी में मामूली गिरावट

मुहूर्त ट्रेडिंग दीपावली की एक परंपरा है। इस साल भी 70 मिनट का सत्र चला। स्टॉकग्रो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अजय लखोटिया बताते हैं कि ये सत्र आम तौर पर शांत रहते हैं। ये बाजार में बड़े उतार-चढ़ाव की बजाय परंपरा से ज्यादा जुड़े होते हैं।

लेमॉन के शोध प्रमुख गौरव गर्ग का कहना है कि आगे चलकर बाजार के लिए कंपनियों की कमाई और वैश्विक रुझान ही अहम होंगे। केवल यह एक घंटे की त्योहारी ट्रेडिंग नहीं।