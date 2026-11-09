मोतीलाल ओसवाल ने ग्लेनमार्क के शेयर को दी 3,000 रुपये की लक्ष्य कीमत

ग्लेनमार्क ने भारत में उद्योग की ग्रोथ को लगभग 300 बेसिस पॉइंट से पीछे छोड़ दिया। यह दिल, त्वचा और सांस से जुड़ी दवाइयों में मजबूत बढ़त के कारण संभव हुआ। उत्तरी अमेरिका में भी नए उत्पाद लॉन्च होने से कंपनी को काफी फायदा मिला।

मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सांस से जुड़ी और दवाएं लॉन्च होने और उभरते बाजारों में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने से ग्लेनमार्क की यह रफ्तार वित्त वर्ष 2027 और 2028 में भी बनी रहेगी। यही वजह है कि उन्होंने 3,000 रुपये की ऊंची लक्ष्य कीमत रखी है।