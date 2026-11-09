मोतीलाल ओसवाल ने ग्लेनमार्क के शेयर को दी 3,000 रुपये की लक्ष्य कीमत
मोतीलाल ओसवाल ने ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स पर भरोसा जताया है। उसका मानना है कि अभी इसके शेयर खरीदने का बढ़िया समय है और उन्होंने 3,000 रुपये का लक्ष्य भाव दिया है।
यह तब हुआ, जब ग्लेनमार्क ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के मजबूत नतीजे पेश किए।
कंपनी का राजस्व और EBITDA दोनों ही अनुमान से 5 फीसदी ज्यादा रहा। हालांकि, कंपनी की अन्य आय कम रही, फिर भी भारत और उत्तरी अमेरिका में उसका प्रदर्शन काफी दमदार रहा।
भारतीय प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ा
ग्लेनमार्क ने भारत में उद्योग की ग्रोथ को लगभग 300 बेसिस पॉइंट से पीछे छोड़ दिया। यह दिल, त्वचा और सांस से जुड़ी दवाइयों में मजबूत बढ़त के कारण संभव हुआ। उत्तरी अमेरिका में भी नए उत्पाद लॉन्च होने से कंपनी को काफी फायदा मिला।
मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि सांस से जुड़ी और दवाएं लॉन्च होने और उभरते बाजारों में अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने से ग्लेनमार्क की यह रफ्तार वित्त वर्ष 2027 और 2028 में भी बनी रहेगी। यही वजह है कि उन्होंने 3,000 रुपये की ऊंची लक्ष्य कीमत रखी है।