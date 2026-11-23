पिछले 4.5 सालों में पिरामल फाइनेंस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने थोक उधार से खुद को बदलकर एक बड़ी रिटेल नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) बना लिया है।

सितंबर तक उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई है और यह 1,100 अरब डॉलर (करीब एक लाख अरब रुपये) पर पहुंच गया है।

इस बढ़ोतरी में अधिकतर हिस्सा खुदरा ग्राहकों से आया है। भविष्य को देखते हुए मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026 से 2028 के दौरान AUM की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) लगभग 28 फीसदी और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) की CAGR लगभग 48 फीसदी रह सकती है। कंपनी का ध्यान अब अपने निवेशों को लगातार अच्छे रिटर्न में बदलने पर है।