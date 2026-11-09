मोतीलाल ओसवाल ने फोर्टिस पर लगाया दांव, शेयर की कीमत 940 रुपये तक पहुंचने का अनुमान

वित्तीय वर्ष 2027 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में फोर्टिस के अस्पताल राजस्व में 18.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा मरीजों के आने और प्रति विजिट से मिलने वाले राजस्व (6.1 फीसदी बढ़ा) के कारण यह उछाल देखा गया है।

कंपनी तेजी से अपना विस्तार भी कर रही है। उसने बेंगलुरु में 110 बेड वाले सुगुना अस्पताल का अधिग्रहण किया है और दिल्ली के अशोक विहार में 400 से ज्यादा बेड वाले एक अस्पताल के लिए लंबी अवधि का स्वास्थ्य सेवा समझौता भी किया है।