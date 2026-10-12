मोतीलाल ओसवाल ने पिरामल फाइनेंस में निवेश को दी हरी झंडी
मोतीलाल ओसवाल ने पिरामल फाइनेंस को 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसके लिए 2,480 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है। कंपनी के शानदार नतीजे सामने आने के बाद ही यह सलाह दी गई है।
कंपनी के खुदरा वितरण में 44 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक 12,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
इसके अलावा, कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में भी 25 फीसदी का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 के लिए तय किए गए अपने महत्वाकांक्षी ग्रोथ लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सही रास्ते पर है।
एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ 98 फीसदी
पिरामल फाइनेंस ने अब अपना पूरा ध्यान ग्रोथ-आधारित लेंडिंग पर केंद्रित कर दिया है। कंपनी के कुल पोर्टफोलियो का 98 फीसदी अब ग्रोथ AUM है, जिसमें हाउसिंग और LAP, MFI के साथ-साथ गहरी क्रॉस-सेलिंग भी शामिल है।
कंपनी अपने 60 लाख ग्राहकों तक भी अलग-अलग उत्पाद बेचकर पहुंच बना रही है, जिससे अब कुल बिजनेस वॉल्यूम का लगभग 28-29 फीसदी हिस्सा आ रहा है।
यह स्मार्ट तरीका कम ग्राहक अधिग्रहण लागत और संभावित रूप से बेहतर क्रेडिट परिणामों के साथ कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने का अवसर दे रहा है।