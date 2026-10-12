मोतीलाल ओसवाल ने पिरामल फाइनेंस में निवेश को दी हरी झंडी

मोतीलाल ओसवाल ने पिरामल फाइनेंस को 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसके लिए 2,480 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है। कंपनी के शानदार नतीजे सामने आने के बाद ही यह सलाह दी गई है।

कंपनी के खुदरा वितरण में 44 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हुई है, जो वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही तक 12,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

इसके अलावा, कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में भी 25 फीसदी का इजाफा हुआ है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी वित्त वर्ष 2027 के लिए तय किए गए अपने महत्वाकांक्षी ग्रोथ लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सही रास्ते पर है।