मोतीलाल ओसवाल ने VIP इंडस्ट्रीज के शेयर को दी 300 रुपये की लक्ष्य कीमत

VIP ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें उसने 470 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है। यह पिछले साल की इसी तिमाही से 15.2 फीसदी ज्यादा है।

राजस्व में यह बढ़ोतरी नए उत्पाद लॉन्च करने और प्रीमियम उत्पादों पर कंपनी के ज्यादा ध्यान देने की वजह से हुई है। पहले कुछ धीमी रही रफ्तार के बाद कंपनी ने लगातार 2 तिमाहियों में अच्छी वापसी की है।

हालांकि, बढ़ते खर्च और स्थानीय प्रतिस्पर्धा अभी भी कंपनी के लिए चुनौतियां बने हुए हैं। साथ ही बांग्लादेश में उसकी फैसिलिटी को लेकर भी कुछ अनिश्चितता है।

इसके बावजूद, मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि VIP सही रास्ते पर है। उनका कहना है कि नए प्रबंधन और प्रीमियम उत्पादों पर कंपनी के फोकस के कारण ही यह सुधार देखने को मिला है।