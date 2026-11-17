अशोक लेलैंड का कमर्शियल वाहन (CV) बिजनेस लागत बढ़ने के दबाव के बावजूद भी मजबूती से खड़ा है। इस साल इस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है।

अनुमान है कि कंपनी की बिक्री वित्त वर्ष 2027 में 11 फीसदी और वित्त वर्ष 2028 में 9 फीसदी तक बढ़ सकती है।

कंपनी केवल ट्रकों से आगे बढ़कर कई और जगह भी समझदारी से निवेश कर रही है। साथ ही खर्चों पर भी उसका कड़ा कंट्रोल है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि अशोक लेलैंड लंबे समय में लगातार मजबूत फायदे के लिए तैयार है।