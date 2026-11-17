मोतीलाल ओसवाल का अशोक लेलैंड के शेयर 195 रुपये तक बढ़ने का अनुमान
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अशोक लेलैंड के शेयर खरीदने की सलाह दी है। इसके लिए 195 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया गया है।
यह सलाह कंपनी के वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2) के दमदार नतीजों के बाद आई है। इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8.7 अरब रुपये रहा, जो उम्मीद से 6 फीसदी ज्यादा था।
कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से कंपनी के मार्जिन पर थोड़ा असर पड़ा, इसके बावजूद उसकी कमाई अनुमानों से ज्यादा ही रही।
बिक्री वित्त वर्ष 2027 में 11 फीसदी बढ़ने का अनुमान
अशोक लेलैंड का कमर्शियल वाहन (CV) बिजनेस लागत बढ़ने के दबाव के बावजूद भी मजबूती से खड़ा है। इस साल इस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है।
अनुमान है कि कंपनी की बिक्री वित्त वर्ष 2027 में 11 फीसदी और वित्त वर्ष 2028 में 9 फीसदी तक बढ़ सकती है।
कंपनी केवल ट्रकों से आगे बढ़कर कई और जगह भी समझदारी से निवेश कर रही है। साथ ही खर्चों पर भी उसका कड़ा कंट्रोल है। ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि अशोक लेलैंड लंबे समय में लगातार मजबूत फायदे के लिए तैयार है।