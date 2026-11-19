अपने इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए फिजिक्सवाला की योजना है कि वित्त वर्ष 2030 तक उसके ऑनलाइन कोर्स कुल राजस्व करीब दो-तिहाई हिस्सा बनें।

यह वित्त वर्ष 2026 के मुकाबले काफी ज्यादा होगा, जब ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा लगभग आधा था। कंपनी नई लर्निंग कैटेगरी में भी उतरने की तैयारी में है।

इसके अलावा, वह अपने ऑफलाइन सेंटर्स से होने वाले मुनाफे को बढ़ाना और AI आधारित उत्पादों में निवेश करना भी चाहती है। इन सभी कदमों से उसे तेजी से बदलती एड-टेक दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी।