मोतीलाल ओसवाल ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर खरीदने को दी हरी झंडी

पोपयेज इंडिया ने खासकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके राजस्व में 122 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मौजूदा स्टोर्स पर भी इसकी बिक्री काफी अच्छी रही।

रसोई गैस (LPG) और मजदूरी जैसी चीजों की लागत बढ़ने के बावजूद जुबिलेंट ने अपनी मुनाफा मार्जिन को बेहतर किया। यह उन्होंने अच्छी कीमतों और बेहतर कार्यकुशलता से हासिल किया।

मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि यह रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। उनका अनुमान है कि अगले कुछ सालों तक दोनों ब्रांड्स के और फैलने के साथ ही आय में लगातार दोहरे अंक की वृद्धि होती रहेगी।