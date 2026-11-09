मोतीलाल ओसवाल ने जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर खरीदने को दी हरी झंडी
मोतीलाल ओसवाल ने डोमिनोज और पोपयेज जैसे ब्रांड चलाने वाली जुबिलेंट फूडवर्क्स पर भरोसा जताया है। उन्होंने इसके शेयर को 'खरीदें' की रेटिंग दी है और इसका लक्ष्य मूल्य 625 रुपये रखा है।
यह सकारात्मक सलाह कंपनी के अच्छे प्रदर्शन के बाद आई है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का एकल आय सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़ गया। यह बढ़त डोमिनोज और पोपयेज दोनों ब्रांड्स में अच्छी ग्रोथ की वजह से हुई।
राजस्व में 122 फीसदी का उछाल
पोपयेज इंडिया ने खासकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके राजस्व में 122 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। मौजूदा स्टोर्स पर भी इसकी बिक्री काफी अच्छी रही।
रसोई गैस (LPG) और मजदूरी जैसी चीजों की लागत बढ़ने के बावजूद जुबिलेंट ने अपनी मुनाफा मार्जिन को बेहतर किया। यह उन्होंने अच्छी कीमतों और बेहतर कार्यकुशलता से हासिल किया।
मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि यह रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। उनका अनुमान है कि अगले कुछ सालों तक दोनों ब्रांड्स के और फैलने के साथ ही आय में लगातार दोहरे अंक की वृद्धि होती रहेगी।