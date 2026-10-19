मोतीलाल ओसवाल ने 70 अरब रुपये के मुनाफे के बावजूद एक्सिस बैंक को दी न्यूट्रल रेटिंग

बैंक ने वित्त वर्ष 2027 दूसरी तिमाही में 7,000 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, यह पिछली तिमाही के मुनाफे से थोड़ा कम रहा।

बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) भी 12 फीसदी बढ़कर 15,370 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। बैंक ने अपनी संपत्ति की गुणवत्ता को भी अच्छा बनाए रखा है।

ताजा फंसे हुए कर्ज में तिमाही आधार 14 फीसदी की कमी आई है और इसका प्रोविजन कवरेज बढ़कर करीब 70 फीसदी हो गया है। यह बताता है कि बैंक वित्तीय मोर्चे पर काफी सतर्कता बरत रहा है।