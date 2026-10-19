मोतीलाल ओसवाल ने 70 अरब रुपये के मुनाफे के बावजूद एक्सिस बैंक को दी न्यूट्रल रेटिंग
ब्रोक्रेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एक्सिस बैंक को 'न्यूट्रल' रेटिंग देते हुए उसका लक्ष्य मूल्य 1,475 रुपये निर्धारित किया है। बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) थोड़ा गिरकर 3.36 फीसदी पर आ गया है, लेकिन इसकी लोन बुक में पिछले साल के मुकाबले 23 फीसदी की अच्छी बढ़ोतरी हुई है।
यह बढ़ोतरी खास तौर पर कॉर्पोरेट और लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) सेक्टर को दिए गए कर्ज में मजबूत इजाफे की वजह से हुई है।
7,000 करोड़ रुपये का हुआ मुनाफा
बैंक ने वित्त वर्ष 2027 दूसरी तिमाही में 7,000 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। यह पिछले साल के मुकाबले 38 फीसदी ज्यादा है। हालांकि, यह पिछली तिमाही के मुनाफे से थोड़ा कम रहा।
बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) भी 12 फीसदी बढ़कर 15,370 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। बैंक ने अपनी संपत्ति की गुणवत्ता को भी अच्छा बनाए रखा है।
ताजा फंसे हुए कर्ज में तिमाही आधार 14 फीसदी की कमी आई है और इसका प्रोविजन कवरेज बढ़कर करीब 70 फीसदी हो गया है। यह बताता है कि बैंक वित्तीय मोर्चे पर काफी सतर्कता बरत रहा है।