मोतीलाल ओसवाल ने DLF पर जताया भरोसा, खरीदें रेटिंग के साथ लक्ष्य कीमत भी बढ़ाई

मोतीलाल ओसवाल ने DLF पर जताया भरोसा, खरीदें रेटिंग के साथ लक्ष्य कीमत भी बढ़ाई
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मोतीलाल ओसवाल ने प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर्स DLF के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने इसके लिए 780 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है।
भले ही वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में DLF की प्री-सेल्स पिछले साल के मुकाबले 12 फीसदी घटकर 3,800 करोड़ रुपये रह गई हो, लेकिन यह आंकड़ा विश्लेषकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा था।
58,200 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे कई बड़े प्रोजेक्ट
इस साल बिक्री थोड़ी धीमी रहने के बावजूद DLF के पास आगे के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं। कंपनी के पास 58,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की एक लंबी पाइपलाइन है।
इसके अलावा, मुंबई में वेस्टपार्क P-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि DLF अपनी मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन और बाजार में मजबूत पकड़ के चलते वित्त वर्ष 2028 तक लगातार अच्छी वृद्धि करती रहेगी।