मोतीलाल ओसवाल ने DLF पर जताया भरोसा, खरीदें रेटिंग के साथ लक्ष्य कीमत भी बढ़ाई

इस साल बिक्री थोड़ी धीमी रहने के बावजूद DLF के पास आगे के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं। कंपनी के पास 58,200 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की एक लंबी पाइपलाइन है।

इसके अलावा, मुंबई में वेस्टपार्क P-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि DLF अपनी मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन और बाजार में मजबूत पकड़ के चलते वित्त वर्ष 2028 तक लगातार अच्छी वृद्धि करती रहेगी।