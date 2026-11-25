मोतीलाल ओसवाल ने वेंटिव हॉस्पिटैलिटी के शेयरों को 'खरीदें' रेटिंग दी है और 700 रुपये की लक्ष्य कीमत तय की है। वह अपने लग्जरी हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो को बढ़ाना चाहती है।

इसके लिए कंपनी खुद नए होटल बनाएगी, प्रमोटर ग्रुप के राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर (ROFO) एसेट्स का इस्तेमाल करेगी और साथ ही दूसरी कंपनियों के एसेट्स भी खरीदेगी। उसका मकसद प्रीमियम होटल सेक्टर में अपनी मजबूत जगह बनाना है।