मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन के शेयर खरीदने की दी सलाह, 65 रुपये की लक्ष्य कीमत तय
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसकी लक्ष्य कीमत 65 रुपये तय की है। यह राय ऐसे समय में आई है, जब पिछले 3 महीनों में कंपनी के शेयर में 31 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।
फिलहाल, कंपनी के शेयर वित्त वर्ष 2028 के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के 17.5 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं। यह एक साल के अनुमानित औसत से 20 फीसदी कम है, जो उन निवेशकों का ध्यान खींच सकता है, जो सस्ते में शेयर खरीदना चाहते हैं।
पवन ऊर्जा की डिलीवरी बढ़ाने की योजना
सुजलॉन की आय आमतौर पर साल के दूसरे हिस्से में बढ़ती है। कंपनी का लगभग 60 से 65 फीसदी सालाना EBITDA इसी दौरान आता है।
मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 के आखिर तक सुजलॉन का काम और तेजी पकड़ेगा क्योंकि कंपनी ने पवन ऊर्जा डिलीवरी बढ़ाने की योजना बनाई है।
कंपनी की कमाई को लेकर यह अनुमान ऐसे निवेशकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों को झेलते हुए निवेश करने को तैयार हैं।