मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन के शेयर खरीदने की दी सलाह, 65 रुपये की लक्ष्य कीमत तय

ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पर 'खरीदने' की रेटिंग दी है और इसकी लक्ष्य कीमत 65 रुपये तय की है। यह राय ऐसे समय में आई है, जब पिछले 3 महीनों में कंपनी के शेयर में 31 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।

फिलहाल, कंपनी के शेयर वित्त वर्ष 2028 के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के 17.5 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं। यह एक साल के अनुमानित औसत से 20 फीसदी कम है, जो उन निवेशकों का ध्यान खींच सकता है, जो सस्ते में शेयर खरीदना चाहते हैं।