मोतीलाल ओसवाल ने ONGC पर लगाया बड़ा दांव, 285 रुपये की लक्ष्य कीमत
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) के शेयरों को 'खरीदने' की सलाह दी है। इसके लिए उन्होंने 285 रुपये का लक्ष्य मूल्य तय किया है।
फर्म ने कहा कि ONGC का मौजूदा मूल्यांकन बहुत आकर्षक लग रहा है, भले ही इसके उत्पादन में थोड़ी कमी देखी गई है।
दूसरी तिमाही में राजस्व 439 अरब रुपये हुआ
वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ONGC ने 439 अरब रुपये का राजस्व दर्ज किया। यह कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक ही रहा। हालांकि, कंपनी की तेल और गैस की बिक्री अनुमान से 4 फीसदी कम रही, लेकिन 92.3 डॉलर (करीब 8,700 रुपये) प्रति बैरल की ऊंची कीमतें मिलने से इसकी भरपाई हो गई। कंपनी का मुनाफा भी अनुमान से 6 से 10 फीसदी ज्यादा रहा।
मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी की उत्पादन मात्रा में सालाना केवल एक फीसदी की हल्की गिरावट आएगी। वे दिसंबर, 2027 तक के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के 6.5 गुना पर कंपनी का मूल्यांकन करते हैं। इन सब बातों से ONGC के भविष्य को लेकर उनका सकारात्मक नजरिया और मजबूत होता है।