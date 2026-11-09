मोतीलाल ओसवाल ने ONGC पर लगाया बड़ा दांव, 285 रुपये की लक्ष्य कीमत

वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में ONGC ने 439 अरब रुपये का राजस्व दर्ज किया। यह कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक ही रहा। हालांकि, कंपनी की तेल और गैस की बिक्री अनुमान से 4 फीसदी कम रही, लेकिन 92.3 डॉलर (करीब 8,700 रुपये) प्रति बैरल की ऊंची कीमतें मिलने से इसकी भरपाई हो गई। कंपनी का मुनाफा भी अनुमान से 6 से 10 फीसदी ज्यादा रहा।

मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि वित्त वर्ष 2028 तक कंपनी की उत्पादन मात्रा में सालाना केवल एक फीसदी की हल्की गिरावट आएगी। वे दिसंबर, 2027 तक के अनुमानित प्रति शेयर आय (EPS) के 6.5 गुना पर कंपनी का मूल्यांकन करते हैं। इन सब बातों से ONGC के भविष्य को लेकर उनका सकारात्मक नजरिया और मजबूत होता है।