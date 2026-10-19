मोतीलाल ओसवाल ने ICICI बैंक के शेयर खरीदने की दी सलाह

ICICI बैंक लगातार बढ़त बनाए हुए है। इसके लोन में सालाना आधार पर 30 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं एसेट पर रिटर्न 2.3 फीसदी रहा है। हालांकि, शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) थोड़ा घटकर 4.18 फीसदी हो गया है, लेकिन FCNR(B) यानि फॉरेन करेंसी नॉन-रेजिडेंट (बैंक) का पूरा असर तीसरी तिमाही में दिखने की उम्मीद है।

इसके बाद अनुमान है कि चौथी तिमाही से मार्जिन में सुधार आएगा। बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता भी बेहतर हुई है, खराब लोन का अनुपात भी सुधरा है।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (GNPA) औरशुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NNPA) अनुपात में तिमाही आधार पर क्रमशः 18bp और 5bp का सुधार आया है, जिससे ये 1.2 और 0.3 फीसदी पर आ गए हैं।

मोतीलाल ओसवाल ने वित्त वर्ष 2028 के लिए बैंक की कमाई का अनुमान भी 3 फीसदी बढ़ा दिया है और इस समय बैंकिंग सेक्टर में ICICI को अपनी चुनिंदा बेहतरीन विकल्पों में से एक बताया है।