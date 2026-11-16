मोतीलाल ओसवाल ने हिमाद्री को दी 'खरीदें' रेटिंग, जानिए कितनी रखी लक्ष्य कीमत

हिमाद्री ने वित्त वर्ष 2028 तक लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) कैथोड का सालाना उत्पादन 40,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है। यह उसके बैटरी मटेरियल कारोबार के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।

कंपनी ने 3.1 अरब रुपये में बिरला टायर्स को खरीदा था, जिससे उसके कार्बन ब्लैक कारोबार को भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा मिलेगा क्योंकि बालासोर प्लांट मई, 2025 में फिर से उत्पादन शुरू करेगा।

इन बड़े फैसलों और अपने वितरण नेटवर्क को और फैलाने के साथ हिमाद्री की नजर नए बाजारों में कदम रखते हुए वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2029 तक 109 फीसदी का राजस्व हासिल करने पर है।